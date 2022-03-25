Кузбасских учителей приглашают к участию во II Всероссийском форуме классных руководителей. Прием заявок уже стартовал. Принять участие в форуме может любой классный руководитель. В этом году участвовать в отборочном конкурсе могут и кураторы групп учебных заведений среднего профессионального образования.

— Форум классных руководителей всей России стал важным мотивирующим событием в моей жизни, убедил меня в том, что мечты сбываются, и нет ничего невозможного! Вопросы и дискуссии форума были интересны и актуальны для меня. И несмотря на мой немалый опыт работы классным руководителем я узнала много нового, — отмечает учитель математики школы №31 Краснобродского Марина Верхорубова – одна из 13 представителей Кузбасса на первом форуме.

Первый всероссийский форум классных руководителей прошел в октябре прошлого года в Москве и собрал 1000 педагогов из всех регионов страны. Еще более 50 000 учителей присоединились к мероприятию онлайн.

Одна целей форума — развитие профессионального сообщества классных руководителей страны, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на традиционных ценностях. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

Отбор участников будет состоять из трёх этапов: онлайн-тестирование по основам педагогики, онлайн-решение задач по тематике классного руководства и предоставление видеовизитки с указанием мотивации своего участия в форуме.

Проведение II Всероссийского форума классных руководителей запланировано на октябрь 2022 года в Москве. Проезд, проживание и питание участников оплачивает принимающая сторона.