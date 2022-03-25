Основные работы начнутся с установлением подходящих погодных условий, а пока на участках, которые планируют строить или ремонтировать по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», проводят подготовительные работы.

«Кузбасс уже несколько лет держит марку региона с самыми лучшими дорогами Сибири. Мы строим новые автомагистрали и ремонтируем действующие трассы как федерального, так и местного значения. Хорошие дороги – это, прежде всего, безопасность автомобилистов и пассажиров. Ремонтный сезон у нас непродолжительный, дорожникам нужно в короткие сроки выполнять большие объемы, поэтому сейчас они активно готовятся к началу работ», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

В Кемерове на улице Пролетарская, где в этом году будут строить дорогу протяженностью 640 м от улиц Федоровского до Автозаводской, началась прокладка ливневой канализации. Специалисты уже провели разработку 8 котлованов, уложили трубы для сбора грунтовых вод. Далее будут проведены работы по устройству 227 м дренажной и 156 м ливневой системы. После строительства «ливневки» на участке планируется переустройство инженерных сетей тепло-, электро- и водоснабжения, кабельных линий связи. При наступлении строительного сезона начнутся работы по разборке земляного полотна и строительству новой дорожной одежды.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году будет полностью отремонтирована улица Кирова. В нормативное состояние приведут три участка центральной магистрали Кемерова: от улицы Н. Островского до проспекта Советского, от проспекта Советского до улицы Ноградской, а также от здания «Горэлектросети» до улицы Красноармейской. Всего в 2022 году по нацпроекту в нормативное состояние приведут 23 участка магистралей областного центра, а также будет продолжена реконструкция Соснового бульвара.

В Новокузнецке в этом сезоне планируется привести в нормативное состояние 12 объектов протяженностью 17 км, это участки: проезд Томский (от ул. Депутатская до ш. Заводское), проезд Ферросплавный (от ул. Народная до ул. Новороссийская), ул. Депутатская (от ул. Малая до проезда Томский), ул. Малая (от проезда Крепостной до ул. Депутатская), ул. Новороссийская (от проезда Ферросплавный до ш. Кузнецкое), ул. Обнорского (от пр. Технический до ш. Кузнецкое), ул. Р. Зорге (от кольцевой развязки ш. Новобайдаевское до ш. Байдаевское), ул. Рябоконева (от ж/д переезда до ул. Хлебозаводская), ул. Сеченова (от пр. Октябрьский до ул. Кутузова), ул. Сибиряков-Гвардейцев (от пр. Курако до ж/д переезда), ул. Филиппова (от пр. Строителей до ул. Белана), шоссе Кузнецкое (от ул. Ленина до ш. Байдаевское).

Кроме этого, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» техническими средствами организации дорожного движения в столице южной агломерации Кузбасса в 2022 году будут обустроены 8 пешеходных переходов и перекрестков.

На региональных и межмуниципальных дорогах специалистами Дирекции автомобильных дорог Кузбасса определены для ремонта в этом сезоне 27 участков: Кемерово – Яшкино – Тайга, Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск, Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово, Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк, Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол, Томск – Мариинск, Кемерово – Анжеро-Судженск.