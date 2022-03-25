Для проведения ярового сева 2022 года необходимо 126,9 тыс. тонн семян, что больше уровня прошлого года на 4 %.



«Обеспечение Кузбасса продуктами первой необходимости – стратегическая задача для наших аграриев. Это особенно важно в такой сложный период, когда мы столкнулись с беспрецедентными санкциями. Будем увеличивать производство сельхозпродукции, создавать новые сорта семян», – отметил губернатор Сергей Цивилев.



Осенью сельхозтоваропроизводители подготовили 125,6 тыс. тонн семян зерновых культур и 0,19 тыс. тонн семян масличных культур, недостающая часть приобретается. Семена зарубежного производства используют лишь производители овощных культур и рапса. Договоры на поставку этих семян заключены еще в 2021 году, они продолжают действовать, перебоев поставок не ожидается. В случае установления ограничений на ввоз семян возможно приобретение необходимых семян в семеноводческих хозяйствах и институтах европейской части РФ.



Проверку семенного материала, предназначенного для посева и посадки, проводят специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Кемеровской области-Кузбассу. По информации регионального министерства сельского хозяйства, на 25 марта уже проверено 125,6 тыс. тонн (94,7 %) семян, из них кондиционными являются 87 тыс. тонн (69,3 % от общего объема проверенных) семян.



«Семена проверяются на чистоту, всхожесть, влажность, энергию прорастания, определяется масса тысячи семян, а также проводится фитопатологический анализ на зараженность болезнями. Как только установится теплая погода, работа по улучшению кондиционности семян ускорится, к началу посевной кондиционных семян будет 90-94%», – комментирует министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.



Чем лучше качество семян, тем выше урожай, поэтому аграриям рекомендовано использовать в работе семена высокого качества. Кроме того, им возмещают затраты за приобретенные элитные семена сортов сельскохозяйственных растений, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений и допущенных к использованию по 10 регионам. В этом году планируется выделить около 31,4 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Работа в этом направлении дает плоды: за последние три года количество элитных семян в общем объеме используемых семян возросло на 5,5%, а средняя урожайность зерновых выросла с 22,4 ц/га до 25,9 ц/га.



Кроме того, в работе аграрии используют и семена сортов местной селекции. Так, Кемеровский НИИ сельского хозяйства с 1982 года работает по созданию сортов, совершенствуя их качественные характеристики, увеличивая продуктивность и устойчивость в сложных погодных условиях. Кузбасскими учеными уже создано около 40 сортов зерновых и зернобобовых культур.



Для обеспечения аграриев региона высококачественными семенами работают восемь семеноводческих хозяйств, специализирующихся на производстве семян зерновых культур, технических культур и картофеля. Например, в 2021 году ООО «Азот Агро» (Кемеровский муниципальный округ) прошло аккредитацию как семеноводческое хозяйство, введен в эксплуатацию высокопроизводительный зерносушильный комплекс по сушке, очистке и подработке зерна мощностью 20 тонн семян в час. Также построены современные склады элеваторного типа с единовременной мощностью хранения 9 тыс. тонн зерна.