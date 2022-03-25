Жители поселка Загорский Новокузнецкого района прошли мобильную диспансеризацию

В рамках диспансеризации населения и профилактических мероприятий к жителям поселка Загорский приехала выездная бригада специалистов Новокузнецкой горбольницы № 1 им. Г.П. Курбатова. Это был третий выезд мобильной бригады, перед этим медицинские работники медорганизации работали в поселках Кузедеево и Тальжино.



«Своевременное прохождение диспансеризации и профосмотров позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии, когда оно наиболее эффективно поддается лечению. Особенно сейчас рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию тем, кто переболел COVID-19, для диагностики постковидного синдрома», – отметил заведующий отделом по организации медицинской помощи населению Новокузнецкого района Максим Сухомлинов.



С начала марта медицинские организации региона возобновили проведение диспансеризации, в том числе углубленной для переболевших COVID-19, и профилактических медосмотров взрослого населения. Такое решение было принято региональным Минздравом с учетом стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом.



Благодаря передвижным маммографу и флюорографу жители прошли все необходимые исследования, которые включали осмотр фельдшера и консультации специалистов выездной бригады. Также можно было пройти вакцинацию, ЭКГ, спирометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать лабораторные исследования. Детей поселка принимали оториноларинголог, офтальмолог, педиатр, стоматолога, кардиолог и другие специалисты.



Население поселка Загорский составляет 1031 человек, из них к медицинскому учреждению прикреплено 863 взрослых и 156 детей. Для оказания квалифицированной медпомощи здесь работает фельдшерско-акушерский пункт. Для прохождения диспансеризации жителям нужно было ехать в городскую поликлинику № 3. Благодаря организованной выездной работе специалистов выявить заболевания на ранних стадиях и направить на лечение смогли на месте. В дальнейших планах медицинских работников — продолжить профилактическую работу согласно графику.





