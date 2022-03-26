Владимир Путин заявил, что Россия продолжит исполнять все обязательства по заключённым «газовым» контрактам, но принимать оплату только в рублях. Президент поручил кабмину дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — цитирует президента России ТАСС.

По мнению президента, существуют основания опасаться, что Запад не исполнить свои обязательства в долларах или евро. При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставлять природный газ «в соответствии с объемами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах». «В отличие от некоторых коллег, мы дорожим своей деловой репутацией надежного партнера и поставщика», — заметил Путин.