Перспективы импортозамещения во всех сферах деятельности рассмотрели в администрации правительства Кузбасса. Представители промышленных, машиностроительных предприятий и малого бизнеса Кузбасса рассказали о своих разработках, перспективах и проблемах.

«Импортозамещение – очень актуальный вопрос сейчас. Мы оказываемся в сложной экономической ситуации не первый раз, но вместе мы преодолеем любые вызовы. В пандемию наши предприятия смогли в кратчайшие сроки перестроиться для производства необходимого оборудования, средств защиты. У нас накоплен бесценный опыт, есть потенциал развития, мы можем наладить производство продукции не только для Кузбасса, но и для Сибирского федерального округа, а по некоторым позициям – для всей страны», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Компания «НеоКор» внедряет разработки НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и производит биопротезы для сердечно-сосудистой хирургии. Из-за санкций с российского рынка данного вида продукции ушли две американские компании, которые занимали 36 % рынка. По результатам 2021 года компания «НеоКор» занимает 47 % рынка биопротезов клапанов сердца и готова занять до 90 %. Для этого нужно быстрое расширение производства, сейчас ограниченные возможности по площадям – 500 кв. м. В 2021 году начали проектирование нового завода, есть земельный участок, планируется построить новый завод общей площадью 4 тыс. кв. м. Сергей Цивилев поддержал проект: «Это не просто продукция, это жизни людей. Эти клапаны нужны сейчас людям с пороком сердца, ишемической болезнью. А американцы ушли с рынка с этой продукцией. Окажем компании необходимую помощь».

Представители ведущего российского разработчика и производителя электронных промышленных весов Корпорации «АСИ» рассказали об импортозамещении в сфере тяжелого приборостроения. Компания работает в Кузбассе уже 30 лет. Весовым оборудованием обеспечены металлургические предприятия России. Буквально за 3 месяца после ухода итальянской компании был разработан кантователь рулонов из нержавеющей стали. При этом производят мало серийной продукции. Иногда выбор реального поставщика осложняется в силу действующих регламентирующих документов. Для интенсивного развития нужна межотраслевая кооперация.

ГК «Горный ЦОТ» производит приборы контроля запыленности, газовые датчики и оборудование, связанное с системой пылеподавления. Директор по развитию Дарья Трубицына рассказала, что в связи с санкциями возникли проблемы с компонентной базой, например, из Чехии не поставляют датчики, без которых нельзя произвести прибор контроля запыленности шахт. «Датчик расхода газа, который используется в медицине, аппаратостроении, приборостроении сделали сами за две недели, с небольшой доработкой теоретически готовы поставлять по всей России. Готовы доработать продукцию для лабораторного анализа и занимать рынок России не только в угольных компаниях, но и в промышленных. Могли бы занять рынок приборного анализа аэрозолей», – отметила Дарья Трубицына.

Представители малого бизнеса Анжеро-Судженска отметили, что нужно больше возможностей и точек распространения их продукции – расписных валенок, пуховых платков, сувениров. Были озвучены предложения по импортозамещению в области туризма – воспользоваться уходом сервиса booking.com и создать единую платформу, на которой смогут работать как представители гостиничного бизнеса, так и туристы.

«Сейчас ваша задача – направить главам своих муниципалитетов и руководителям профильных ведомств список своих предложений и потребностей. Перечислите, что вы производите, что можете сделать для импортозамещения, обозначьте свой потенциал. Укажите, какая помощь вам необходима со стороны правительства Кузбасса, чтобы все это реализовать. Также напишите, какие проблемы у вас возникли в связи с санкциями», – заключил глава региона.

Глава региона отметил, что приоритет будет оказан предприятиям, деятельность которых даст максимальный эффект.