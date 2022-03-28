Торжественные мероприятия пройдут в Кузбассе 6 июля 2022 года. В них примут участие представители МЧС России, Международной горноспасательной организации, ветераны подразделений военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ) и вдовы погибших горноспасателей, руководители горнодобывающих предприятий и организаций – производителей горноспасательной техники.

«Я поддержал идею о проведении в Кузбассе международного праздника в честь 100-летия Военизированной горноспасательной части РФ. Мы приняли решение отметить юбилей на международном уровне, сделать его праздником всех спасателей. Спасатель – это человек вне политики, человек, который приходит на помощь людям, попавшим в тяжелую ситуацию. Первая часть ВГСЧ была открыта в Анжеро-Судженских копях. Сейчас основной состав ВГСЧ находится у нас, в Новокузнецке есть аэромобильный центр МЧС для ВГСЧ. А в следующем году мы завершим строительство Центра подготовки горноспасателей и шахтеров», – сказал Сергей Цивилев.

Датой организации подразделений ВГСЧ считается 6 июля 1922 года, когда Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом (ВЦИК) и Советом Народных Комиссаров (СНК) было принято постановление «О горноспасательном и испытательном деле в РСФСР». Тогда на горноспасательную службу были возложены задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций на горнопромышленных предприятиях, оказанию помощи шахтерам и работникам предприятий после аварий и других происшествий. Организация подобной службы явилась мощным стимулом к развитию горноспасательного дела в стране. Значительно была расширена сеть подразделений военизированных горноспасательных частей.

С 2010 года военизированные горноспасательные части вошли в состав МЧС России. Сегодня это профессионально подготовленная, укомплектованная современным оборудованием аварийно-спасательная служба, готовая проводить работы на промышленных объектах.

В Кузбассе дислоцируется крупнейшая группировка горноспасателей в России – 4 военизированных горноспасательных отряда общей численностью более 1300 человек, и аэромобильный отряд быстрого реагирования в составе Национального центра подготовки горноспасателей и шахтеров в Новокузнецке. Сотрудники военизированных горноспасательных подразделений МЧС России участвовали в ликвидации крупнейших аварий на угледобывающих предприятиях Кузбасса и других регионов, таких как аварии на шахтах «Юбилейная», «Есаульская», «Ульяновская», «Распадская», шахта «Северная» (Республика Коми) в 2016 году и рудник «Мир» (республика Саха (Якутия) в 2017 году.

В 2016 году команда кузбасских горноспасателей представляла Россию на Международных соревнованиях горноспасателей, которые проходили в Канаде. Член сборной, респираторщик Максим Борников, в личном зачете завоевал золотую медаль. В 2018 году команда Кемеровского военизированного горноспасательного отряда стала победителем XI Международных горноспасательных соревнований.