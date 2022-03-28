Сегодня перед кузбасскими производителями стоит важная задача – обеспечить импортозамещение. В условиях беспрецедентных санкций Запада это как никогда актуальный вопрос. Накануне его решение в администрации правительства региона обсудили с представителями промышленных, машиностроительных предприятий и бизнеса. Они рассказали о своих разработках, проблемах и перспективах.

Например, машиностроители Кузбасса сегодня расширяют линейку выпускаемой продукции. Так, Новокузнецкий завод инновационного машиностроения (ЗИМ) — производитель горно-шахтного оборудования для добывающих предприятий активно разрабатывает новые модели тягачей и сопутствующего оборудования.

Предприятие работает с 2018 года, в 2019 году ЗИМ стал резидентом ТОСЭР «Новокузнецк». Налоговые и другие преференции, которые дает этот статус, позволили заводу оперативно выйти на серийное производство. На сегодняшний день дизель-гидравлические тягачи уже работают на кузбасских шахтах.

Санкции против России – выстрел Запада себе в ногу — отмечает телеграм-канал «Война с фейками. Аналитика». На сегодняшний день Россия практически не задействовала ответные меры на санкции Запада, а также Кореи и Японии. Если это произойдет, миру придется несладко. Пока что прогнозируется снижение глобального ВВП на 1% и рост инфляции во всем мире — 2,5%.

И если России придется немного пожертвовать комфортом, то для других стран, ситуация может обернуться катастрофой. Уже сейчас в некоторых европейских, турецких, американских и даже индийских магазинах, люди стремятся приобрести продукты про запас, опасаясь, что скоро их не будет на полках магазинов.

Уже сейчас цены на удобрения, используемые для выращивания практически всех сельхозкультур, резко выросли. Крупнейший экспортер карбамида — Россия. Среди стран поставщиков калия, наша страна занимает второе место уступая лишь Белоруссии. Таким образом, если Путин и Лукашенко примут решение приостановить поставки калия, сельхозпроизводителям придется туго.

Четвертая часть пшеницы, из которой делают хлеб и макаронные изделия по всему миру поставляется двумя странами — Россией и Украиной, причем Россия лидирует. Итальянцы уже сейчас сметают макаронные изделия с полок, чтобы сохранить возможность делать любимую пасту.

Немецкие супермаркеты пытаются предотвратить паническую скупку подсолнечного масла.

Опасения по поводу роста цен на подсолнечное масло вызывают ажиотаж в турецких магазинах.

Даже Индонезия, крупнейший в мире экспортер пищевых масел, испытывает трудности: супермаркеты ограничили покупку растительного масла одной упаковкой на покупателя, а семьи выстраивают в очередь своих маленьких детей, чтобы они могли купить больше.

В Австрии одна из сетей АЗС разместила на электронных табло призыв «посигнальте, если пострадали от санкций больше, чем русские». Причина — резкий рост цен на топливо. Дальнобойщики по всей Европе проводят акции протеста.

Соединенные Штаты Америки запретили импорт в страну российских нефти и газа. Летом перекроют и каналы поступления алмазов, водки и морепродуктов из России. Однако, под санкции США не попал российский уран. Почему? Причина проста — половина американских АЭС работают на Уране из России, Казахстана и Узбекистана. В США нет собственного производства или переработки урана.

Страны Евросоюза в 2021 году импортировали 9,1 млн тонн стальной продукции из России. Наша страна и Турция — крупнейшие внешние поставщики стали в Евросоюз. Среди списка санкций, которые наложила Европа — запрет на экспорт стального проката и трубы. Однако, стальные полуфабрикаты, на которые приходится половина российского экспорта, под запрет не попали. Крупнейшие российские металлокомбинаты легко найдут клиентов и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке, и в Азии. А вот Европа столкнется с повышением цен. Так уже было четыре года назад в США, когда они ограничили импорт российской стали.

Не только российские автопроизводители вынуждены искать выходы из сложившейся ситуации. Не лучше обстоят дела и у импортных брендов. Например, концерн VAG (Volkswagen, Audi, Porsche) остановил часть заводов из-за нехватки комплектующих из России. В ближайшее время ситуация обострится: все современные автомобили оснащаются каталитическим нейтрализатором: он снижает токсичность выхлопных газов. Катализатор невозможно сделать без палладия, а 40% мирового рынка этого металла поставляет Россия.

Полупроводники, которые используются в любой высокотехнологической продукции — от смартфона до автомобиля — стали одним из инструментов санкционного давления по России: США строго запретили их экспорт в нашу страну. Но есть небольшой нюанс — чип нельзя сделать без полупроводникового неона, крупную долю его поставок обеспечивают совместные российско-украинское предприятия.

В то время как зарубежные компании добровольно уступают свои ниши, у российских производителей есть шанс нарастить объемы выпуска продукции и полностью компенсировать импорт. Как это уже делают в Кузбассе.