Новое диагностическое медицинское оборудование стоимостью 13,4 млн рублей, поступило в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Поступление нового аппарата позволило заменить устаревшую пленочную модель.



«Программа по обеспечению медицинских организаций новым оборудованием продолжает работать. Медоборудование приходит на смену старым аппаратам, что позволяет проводить качественную диагностику и своевременное лечение большему числу пациентов», – сказал Сергей Цивилев.



Маммографический цифровой аппарат имеет ряд преимуществ. Он существенно снижает облучение пациента, позволяет видеть мельчайшие патологические изменения, тем самым повышает уровень ранней диагностики рака молочных желез. Благодаря новому оборудованию у мысковских медиков появилась возможность проводить до 25 обследований ежедневно.



В 2021 году в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Мысковскую городскую больницу поступило 5 единиц оборудования – рентгеновский аппарат палатный стоимостью 7,8 млн рублей и 4 аппарата УЗИ экспертного класса, стоимость каждого составляет 16,1 млн рублей.