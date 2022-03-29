Деятелей культуры региона пригласили на торжественный прием в администрацию правительства Кузбасса. С профессиональным праздником собравшихся поздравил первый заместитель губернатора – председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.



«Вы несете благородную и высокую миссию – помогаете сберечь и приумножить духовные ценности, созданные человечеством на протяжении всей истории. Культура была и остается величайшей основой, формирующей национальное сознание российского народа. Сегодня важно воспитывать у молодежи любовь и уважение к родной культуре. В Кузбассе идет масштабное обновление учреждений, строительство новых объектов культурного кластера», – отметил Вячеслав Телегин.



Также свои поздравления работникам культуры направил губернатор Сергей Цивилев: «Спасибо за ваш благородный труд и профессионализм. В Кузбассе сохранением и приумножением культурного наследия на высоком профессиональном уровне занимается более 13 тысяч специалистов: работники библиотек, музеев, театров, домов культуры, кинотеатров, а также наши художники, хореографы, артисты и педагоги. Совместными усилиями мы выполняем приоритетную государственную задачу для равного доступа жителей к ценностям культуры, поиску новых форм популяризации традиций, воспитанию у молодежи любви и уважения к родине».



За выдающиеся творческие способности, сохранение и приумножение культурного потенциала региона, высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в развитие искусства звания «Почетный работник культуры Кузбасса» удостоены: преподаватель Кузбасского колледжа культуры и искусств имени Кобзона Анастасия Орлова, заведующая производственными мастерскими Театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара Елена Опарина, генеральный директор Кузбасскино Елена Дудкина, начальник отдела Центра обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского округа Наталья Чебелькова и артист-вокалист Музыкального театра Кузбасса имени Боброва Владимир Жуков.



Звание «Народный мастер Кузбасса» присвоено преподавателю Детской художественной школы № 13 Тяжинского округа Наталье Емельяновой и мастеру-педагогу по Кемеровской росписи по металлу, доценту кафедры декоративно-прикладного искусства Кемеровского государственного института культуры, народному мастеру Российской Федерации Надежде Спекторовой.



Творческие успехи еще 24 работников культуры Кузбасса отмечены областными наградами: Почетный знак «Золотая Шория», серебряный знак «Кузбасс», медалями: «За особый вклад в развитие Кузбасса», «За служение Кузбассу», «Алексея Леонова», «За веру и добро», «За достойное воспитание детей», «300-летие образования Кузбасса».



Медалью «Надежда Кузбасса» награждены 7 детей сотрудников учреждений культуры, которые отличились в учебе, спорте и творчестве. Благодарность губернатора Кузбасса вручена руководителю студии «Русский романс» Дворца культуры имени 50-летия Октября, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Владимиру Барковскому. 5 самодеятельных фольклорных коллективов региона, которые занимаются сохранением самобытной культуры разных народов, получили Памятные адреса губернатора Кузбасса.