Деятелей культуры региона пригласили на торжественный прием в администрацию правительства Кузбасса. С профессиональным праздником собравшихся поздравил первый заместитель губернатора – председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.
«Вы несете благородную и высокую миссию – помогаете сберечь и приумножить духовные ценности, созданные человечеством на протяжении всей истории. Культура была и остается величайшей основой, формирующей национальное сознание российского народа. Сегодня важно воспитывать у молодежи любовь и уважение к родной культуре. В Кузбассе идет масштабное обновление учреждений, строительство новых объектов культурного кластера», – отметил Вячеслав Телегин.
Также свои поздравления работникам культуры направил губернатор Сергей Цивилев: «Спасибо за ваш благородный труд и профессионализм. В Кузбассе сохранением и приумножением культурного наследия на высоком профессиональном уровне занимается более 13 тысяч специалистов: работники библиотек, музеев, театров, домов культуры, кинотеатров, а также наши художники, хореографы, артисты и педагоги. Совместными усилиями мы выполняем приоритетную государственную задачу для равного доступа жителей к ценностям культуры, поиску новых форм популяризации традиций, воспитанию у молодежи любви и уважения к родине».
За выдающиеся творческие способности, сохранение и приумножение культурного потенциала региона, высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в развитие искусства звания «Почетный работник культуры Кузбасса» удостоены: преподаватель Кузбасского колледжа культуры и искусств имени Кобзона Анастасия Орлова, заведующая производственными мастерскими Театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара Елена Опарина, генеральный директор Кузбасскино Елена Дудкина, начальник отдела Центра обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского округа Наталья Чебелькова и артист-вокалист Музыкального театра Кузбасса имени Боброва Владимир Жуков.
Звание «Народный мастер Кузбасса» присвоено преподавателю Детской художественной школы № 13 Тяжинского округа Наталье Емельяновой и мастеру-педагогу по Кемеровской росписи по металлу, доценту кафедры декоративно-прикладного искусства Кемеровского государственного института культуры, народному мастеру Российской Федерации Надежде Спекторовой.
Творческие успехи еще 24 работников культуры Кузбасса отмечены областными наградами: Почетный знак «Золотая Шория», серебряный знак «Кузбасс», медалями: «За особый вклад в развитие Кузбасса», «За служение Кузбассу», «Алексея Леонова», «За веру и добро», «За достойное воспитание детей», «300-летие образования Кузбасса».
Медалью «Надежда Кузбасса» награждены 7 детей сотрудников учреждений культуры, которые отличились в учебе, спорте и творчестве. Благодарность губернатора Кузбасса вручена руководителю студии «Русский романс» Дворца культуры имени 50-летия Октября, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Владимиру Барковскому. 5 самодеятельных фольклорных коллективов региона, которые занимаются сохранением самобытной культуры разных народов, получили Памятные адреса губернатора Кузбасса.
Новости 29.03.2022
Лучшие работники культуры Кузбасса получили награды
Деятелей культуры региона пригласили на торжественный прием в администрацию правительства Кузбасса. С профессиональным праздником собравшихся поздравил первый заместитель губернатора – председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.