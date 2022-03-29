На сайте dobro.ru до 1 апреля открыта регистрация волонтеров для поддержки всероссийского голосования за объекты благоустройства. Основной задачей волонтеров станет информирование граждан о возможности принять участие в голосовании, а также о тех проектах, которые выносятся на обсуждение.



Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на единой платформе za.gorodsreda.ru в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Принять в нем участие сможет любой житель Кузбасса, благодаря чему новую жизнь могут получить набережные, парки, скверы, улицы, спортивные площадки и другие общественные пространства. О том, как это сделать жителям городов и поселков, расскажут волонтеры.



Найти добровольцев можно будет в пунктах поддержки всероссийского голосования, которые будут организованы на улицах городов, в торговых центрах, многофункциональных центрах, а также на различных городских площадках и мероприятиях. Распознать их можно будет по фирменной экипировке с логотипом.



Сейчас в муниципалитетах Кузбасса идет работа по формированию волонтерских штабов. Стать волонтером может любой желающий. Так, в Новокузнецке сейчас подано около 50 заявок. Самое главное требование к участникам – возраст от 16 лет. После заполнения анкеты, в которой студенты указывают удобное время и дни работы, для них проведут обучение, выдадут информационный материал и бейджи. Помимо традиционных мест размещения информационных пунктов, в этом году принято решение организовать их и в учебных учреждениях для привлечения к голосованию молодежи. В этом году в Новокузнецке предложено 22 объекта, из которых нужно выбрать 11 победителей. По словам начальника отдела по работе с федеральными программами Дирекции ЖКХ Ольги Ануфриевой, в 2023 году с начала весны подрядные организации приступят к работам. В этом году по семи пешеходным объектам контракт был заключен еще осенью. Подрядные организации уже готовы приступить к работам, когда установится подходящая погода.



Напомним, реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. Принять участие в голосовании может любой житель. Проект дает возможность преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее, создать современные общественные пространства, где можно интересно проводить время, гулять с семьей, встречаться с друзьями, посещать различные мероприятия.