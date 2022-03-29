Компании и индивидуальные предприниматели, выпускающие товары из переработанных отходов, с 2023 года будут получать субсидии из федерального бюджета. В соответствии с постановлением правительства РФ № 467 от 25 марта 2022 года, на эти цели будет направлена часть средств экологического сбора. В Кузбассе на такую меру поддержки смогут претендовать 185 организаций.

«Финансовая поддержка переработчиков вторсырья позволит расширить производство и увеличить его мощности. Многие компании, занимающиеся только сбором и передачей отходов, смогут оборудовать линии по утилизации и переработке. Также федеральные средства позволят модернизировать оборудование», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Размер господдержки будет рассчитываться исходя из количества переработанного мусора. Субсидии конкретным фирмам и предпринимателям будут выделяться по правилам, которые утвердит наблюдательный совет публично-правовой компании «Российский экологический оператор».