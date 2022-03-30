6 лучших от каждого региона объединятся в сборную команду и будут приглашены на финальные состязания в Москву. В интеллектуально-спортивных соревнованиях, направленных на всестороннее развитие личности, могут участвовать все желающие ученики 9–11 классов.



«Одним из важнейших аспектов формирования личности является ее всестороннее развитие, возможность “прокачивать” и эрудицию, и эмоциональный интеллект, и физическую подготовку. Просветительские игры дают возможность каждому старшекласснику попробовать свои силы в решении разных задач, научиться работать индивидуально и в команде, найти свои сильные стороны и те, над которыми нужно поработать. Таким образом Российское общество “Знание” помогает ребятам сформировать привычку постоянно развиваться и учиться, мотивирует их на поиск новых знаний и добрые дела», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.



Программа просветительских игр состоит из 6 тематических треков: знание, наука и технологии, культура и искусство, социальная ответственность, история, спорт. Ребята примут участие в интеллектуальных викторинах, творческом конкурсе публикаций в социальных сетях, конкурсе социальных проектов, киберспортивных турнирах и даже присоединятся к волонтерским акциям. Одним из состязаний станет квест по «библиотеке знаний», в ходе которого участники будут искать кодовые слова в лекциях выдающихся спикеров, опубликованных на сайте «Знания». Участвуя в индивидуальных и командных состязаниях, ребята будут накапливать баллы в личном зачете.



В мае 510 победителей регионального этапа игр в составе 85 команд встретятся в столице, чтобы сразиться в многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам. Финал игр пройдет на ВДНХ, и главной наградой для финалистов станет возможность лично пообщаться с выдающимися представителями современности, которые на протяжении нескольких дней будут делиться своим опытом и знаниями с молодежью.



Всех участников финального этапа ждут призы. 60 победителей получат путешествия мечты по самым красивым уголкам России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Остальные будут награждены туристическими поездками по стране. Кроме того, все финалисты получат призы от партнеров Игр, а также бонусы «Другого дела», которые можно будет обменять на стажировки в ведущих российских компаниях.



Необходимо до 2 апреля пройти регистрацию на сайте Российского общества «Знание», которая открывает доступ к расписанию состязаний и рейтинговой таблице.