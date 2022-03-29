В Мариинске прошёл очередной урок «Школы практической истории». Участники разбирались, как работали предприниматели дореволюционной поры. Подробности – прямо сейчас.

В дореволюционном Кузбассе было всего 3 города: Кузнецк, Тайга и Мариинск. Последний сегодня называют музеем под открытым небом. Именно здесь появились первые на территории нынешнего региона кинотеатр и женская гимназия. Финансировали их местные купцы. Активно вкладывали средства предприниматели того времени также в торговые дома, типографии, кофейни и библиотеки.

Становление сибирского купечества изучается уже 3 года в рамках проекта «Наше наследие». Изучают локальную историю не только кузбасские школьники. Уроки посещают жители Иркутской, Тюменской и других областей.

Замысел «Школы практической истории» в том, чтобы участники изучили опыт работы мариинского купечества и могли в будущем применять исторические знания на практике.

Среди результатов – туристические маршруты и новые форматы уроков патриотического воспитания. А по итогам работы школы планируется выпустить эксклюзивное издание – книгу деловых купеческих кейсов для выпускников Кузбасса.