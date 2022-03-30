Губернатор Кузбасса провёл встречу землячества Кузбасса в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» в Москве. Ключевыми обсуждаемыми вопросами стали патриотическое воспитание и развитие региональной экономики в новых условиях.

«Сейчас наш регион, как и вся страна, переживает непростое время. Но мы по опыту прошлых кризисов знаем, что сложная экономическая и внешнеполитическая ситуация только стимулирует развитие, дает новые возможности местным производителям в рамках импортозамещения наладить производство новой продукции, чтобы не зависеть от западных партнеров. Мы со своей стороны оказываем всю необходимую помощь, находимся в постоянном диалоге с производителями и представителями бизнеса. Важно, что даже в условиях санкционного давления мы не отказываемся ни от одного запланированного проекта», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

По словам главы Кузбасса, регион делает ставку на импортозамещение в ключевых отраслях: легкой и тяжелой промышленности, здравоохранении, машиностроении, сельском хозяйстве. Для максимальной эффективности экономики области ведётся работа по созданию Лаборатории экономического прогнозирования и Комитета по целевому управлению и опережающему развитию.

Участники встречи уделили немало внимания теме патриотического воспитания молодёжи, к обсуждению этого вопроса присоединились народный артист России Владимир Машков и некогда известный боксёр Николай Валуев. Сергей Цивилев рассказал, что в Кемерове в память о Николае Масалове и всех героях-сибиряках будет создан военно-исторический комплекс с точной копией памятника «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. Рядом с памятником планируется возвести храм. Также музей памяти и центр военно-патриотического воспитания будут созданы на малой родине героя — в поселке Тяжинский. Кроме того, осенью 2022 года в Кемерове и Новокузнецке установят стелы «Город трудовой доблести» и благоустроят парки имени Жукова, где будут расположены монументы.