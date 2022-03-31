Директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына оценила меры поддержки жителей Кузбасса. В еженедельном рейтинге региональных практик по мерам поддержки и выполнения социальных обязательств эксперт отметила работу кузбасских властей по сохранению бесплатного проезда в общественном транспорте для кузбассовцев старшего возраста.

— С мая по октябрь 2022 года кузбасские пенсионеры будут ездить бесплатно как на городском, так и на пригородном общественном транспорте. Хорошее решение для поддержки старшего поколения. Особенно в Кузбассе, где очень развиты садоводческие товарищества, и жители традиционно выезжают за город весной, летом и осенью. Экономическая сторона вопроса также очевидна, — написала эксперт в своём телеграм-канале.

Ранее, во время прямой линии, губернатор области Сергей Цивилев заявил, что льгота для пенсионеров будет возобновлена в полном объёме. С начала садово-огородных работ в мае и до 1 октября, пенсионеры смогут бесплатно ездить на трамваях, троллейбусах, городских и пригородных автобусах и электричках. Льготы будут действовать с понедельника по четверг.