Новое здание скорой медицинской помощи (СМП) Яшкинской районной больницы сдано в эксплуатацию. Теперь медицинский персонал бригад СМП будет работать в комфортных современных условиях. Медпомощь смогут получать более 27 000 жителей округа.

«Создание хороших условий для работы медицинского персонала, в том числе бригад скорой медицинской помощи, – немаловажная задача. Они находятся на рабочем месте круглые сутки, поэтому необходимо обеспечить максимально комфортные условия, что, несомненно, скажется на оказании качественной медицинской помощи жителям Кузбасса», – сказал Сергей Цивилев.

Необходимость в строительстве нового здания возникла из-за того, что старое перестало соответствовать нормам СанПиНа. На установку новой модульной конструкции общей площадью 840 кв. м ушло чуть больше года. Установка модульной конструкции реализована с помощью спонсорских средств.

В новом здании оборудована диспетчерская, комнаты для отдыха персонала, комната хранения медицинского оборудования и хозяйственного инвентаря, мужская и женская душевые, санузел. Кабинеты оборудованы медицинскими холодильниками для хранения медикаментов. К зданию подключены все необходимые коммуникации, благоустроена прилегающая территория. Есть бокс для осмотра и санобработки автомобилей скорой медицинской помощи.

Также укомплектован штат медицинских сотрудников. Здесь будет трудиться 41 человек: заведующий врач СМП, 3 фельдшера по приему вызовов, 22 фельдшера линейных бригад, 13 водителей, две уборщицы.

На выездах к жителям поселка будут задействованы три автомобиля марки Ford Transit, четвертый автомобиль находится в резерве.