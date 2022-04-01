Для решения задач экономического прогнозирования и планирования в структуре органов власти Кузбасса будут созданы два подразделения, которые займутся прогнозированием и моделированием процессов в глобальной экономике, оценкой перспектив формирующихся рынков, а также поиском перспективных точек роста и новых технологий с учетом складывающихся экономических условий. Новая структура не подразумевает ввод дополнительных должностей в штате административного аппарата.

«Мы все живем в глобальной экономике: покупаем, что не производим, и производим товары, которые потребляют другие. Например, уголь, большую часть которого экспортируем. Надо понимать, как работает мировой рынок и как он будет развиваться в ближайшей и дальней перспективе. В советские времена эту роль выполнял Госплан – лаборатория экономического прогнозирования, на базе выводов которой и строилось развитие страны. Свое отделение прогнозирования должно быть в регионе, иначе мы не будем вписываться в российский и мировой глобальные рынки и понесем серьезные потери», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Рабочие названия подразделений – комитет по целевому управлению и опережающему развитию и лаборатория экономического прогнозирования. Процесс работы аналитики будут вести за счет мощной цифровой базы, которая создана в регионе. Одна группа специалистов на основе математических моделей будет формировать прогнозы развития, причем не только региональной экономики, но и в целом прогнозы глобального характера. Вторая – на основе этой модели будет вырабатывать конкретные, детальные планы развития, которые будут учитывать мнение бизнеса и стратегии развития ключевых отраслей региональной экономики.

«Задача – ввести в систему рыночной экономики эффективные элементы государственного планирования, сформированные на основе самых передовых научных подходов и современных возможностей, которые нам всем дают инструменты и методы цифровой трансформации. Эта работа ни в коем случае не подразумевает директивного формирования планов для каждого конкретного субъекта экономики, речь идет о синергии органов власти и бизнес-сообщества в формировании новой модели экономики», – прокомментировал заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию Сергей Ващенко.

Предполагается, что использование такой схемы работы в условиях рыночной экономики способно дать необходимую динамику развития региона в складывающихся сегодня условиях. Объединение усилий власти и бизнеса способно обеспечить темпы роста кузбасской экономики, значительно превышающие параметры существующих сегодня прогнозов.