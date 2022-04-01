Председатель Союза журналистов Кузбасса Валерий Качин прокомментировал решение редакции URA.RU https://ura.news/news/1052542339 подать в суд на итальянскую газету La Stampa, которая использовала фотографию агентства для иллюстрации фейка о спецоперации на Украине. На снимке изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. La Stampa выдала его за «бойню в Киеве», инициированную якобы российскими войсками.

«Сознательное создание фейка доказать будет, конечно, непросто. Знаю, что в Италии есть ответственность за дезинформацию, которая больше касается недобросовестной рекламы. Думаю, итальянские коллеги просто мало, что знают о Донбассе. Для них это все Киев. Перспективнее будет иск об использовании чужого авторского продукта. В журналистском сообществе даже негласно принято получить согласие автора, не говоря уже о гонораре», – отмечает Валерий Качин.

Редакция URA.RU выступает против незаконного использования снимка своего фотокорреспондента Эдуарда Корниенко. Она требует у итальянского правосудия защиты авторских прав и наказания La Stampa за фейк.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал этот фейк чудовищным подлогом, а представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала дезинформацию от La Stampa как пример особого цинизма.

Юристы URA.RU уже готовят заявление в суд.