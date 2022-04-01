Аппарат ультразвуковой диагностики, 2 аппарата искусственной вентиляции легких, эндоскопическая стойка и мойка поступили в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Топкинскую районную больницу.



«Поступление сразу нескольких единиц медицинской техники в больницу позволит существенно расширить спектр оказания медицинской помощи населению округа. Это возможно будет сделать благодаря и новым аппаратам, и специалистам, которые пришли работать сюда», – сказал Сергей Цивилев.



Теперь в больнице с помощью эндоскопической стойки врачи смогут на ранних стадиях выявлять и лечить патологии ЖКТ. Для работы на новом оборудовании удалось привлечь молодого специалиста – врача-эндоскописта.



Высокая точность аппарата УЗИ экспертного и высокого класса особенно эффективна для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Два современных аппарата искусственной вентиляции легких установлены в отделении реанимации и анестезиологии и предназначены для оказания медицинской помощи пациентам в тяжелом состоянии, в том числе с COVID-19.