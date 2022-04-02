Согласно данным ВЦИОМ, опубликованным 1 апреля 2022, рейтинг президента России в глазах граждан страны, продолжает расти.

— Показатель одобрения деятельности Президента с 21 по 27 марта 2022 года составил 79,0% (+1,1п.п. за неделю). На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4п.п. за неделю), — утверждает ВЦИОМ.

В свою очередь, федеральные и региональные СМИ заявляют, что санкции и давление на российское общество возымели обратный эффект.

— Проведение спецоперации и беспрецедентное давление на Россию привели к невероятному сплочению российского общества. Свидетельства этой консолидации — рост рейтинга президента РФ, уровень поддержки спецоперации, одобрение деятельности правительства РФ, рост уровня оптимизма в обществе и уверенность абсолютного большинства в преодолении санкций и экономическом росте, — пишет газета «Аргументы и факты». — Запад и Украина проигрывают информационную войну в России, несмотря на то, что она была ими заранее подготовлена. Люди быстро разобрались, где правда, а где вымысел, и правда оказалась на стороне России, — рассуждает Regnum.

А певец Николай Басков высмеял своих коллег, уехавших из России после начала спецоперации на Украине.