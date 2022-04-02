Российская молодёжь сможет комфортно и доступно путешествовать по стране во время летних каникул, с помощью новой федеральной программы молодёжного и студенческого туризма. В ней участвуют 155 вузов из более, чем 100 городов России. Работа программы стартует с 1 июня.
— Молодые люди смогут путешествовать по России, останавливаясь в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам. Таким предложением смогут воспользоваться не менее 10 тыс. человек. Принять участие в программе могут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности, а также школьники – победители всероссийского конкурса «Большая перемена», разъясняет недавно созданный сайт программы.
Молодые люди смогут выбрать одно из трех направлений:
- Научно-популярный туризм, . Можно отправиться в поездку на стажировку, на научные мероприятия, для написания научных работ.
- Профориентационный туризм. Он позволит познакомиться с интересующими специальностями, сменить направление обучения или специализации, получить новые навыки.
- Культурно-познавательный и рекреационный туризм. Выбравшие это направление молодые люди смогут отправиться в путешествие для культурного и личностного развития. Поездка может быть как групповой, так и индивидуальной.