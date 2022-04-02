Правительство России неоднократно сообщало, что страна обеспечивает себя всем необходимым, и у неё достаточно ресурсов. Примеры, подтверждающие данные тезисы, на прошедшей неделе были опубликованы на страницах федеральных СМИ:

Один из крупнейших ИТ-производителей ГК “Аквариус” запускает новый завод в Тверской области на 1,5 млн устройств в год — серверы, СХД, ПК, ноутбуки, планшеты, моноблоки, КПК, принтеры и МФУ. В развитие производства компания инвестирует 5 млрд руб. И это хорошая новость для отрасли. Практически с нуля в ближайшие месяцы будет развернуто производство полного цикла — конвейерная сборка, роботизированные линии сборки оборудования, автоматические линии сборки и монтажа печатных плат. У “Аквариуса” есть еще одна производственная площадка мощностью 1 млн устройств в год — завод в Ивановской области в Шуе, это старейшее российское ИТ-производство. Президент компании Владимир Степанов рассказывает, что шуйское производство тоже модернизируется — уже сейчас завершена модернизация цеха монтажа электронных модулей, производительность цеха увеличилась вдвое. На обоих производствах будут установлены роботизированные линии сборки.

В Забайкальском крае изобретатель, специалист в сфере аэродинамики и физики, Георгий Герасимов изобрел не имеющую аналогов в мире ветро-солнечную электростанцию. Изобретение соединяет два в одном – поглощает и солнечные лучи, и потоки воздуха.

Фармацевтическое предприятие ОАО «Дальхимфарм» в Хабаровском крае наращивает производственные мощности, осваивает и выпускает новые лекарственные препараты.

Ярославское предприятие «Компания Дизель», производитель инновационных катеров из полиэтилена низкого давления, ​в рамках импортозамещения переориентируется на отечественные материалы и двигатели.

Агробиоэкономический кластер в Приморье будет перерабатывать до 600 тысяч тонн кукурузы. Это позволит производить собственные биологически ценные ингредиенты для животных, уйти от импорта.

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «СмартЭлектроГласс» планирует до конца года запустить производство инновационного продукта — электрохромного стекла собственной разработки. Смарт-стекло позволяет менять свою прозрачность, в том числе в автоматическом режиме, реагируя на сигналы с датчиков освещенности и температуры. Продукт активно используется при реализации концепции «умного дома» и позволяет уменьшить потери тепла и расходы на освещение и кондиционирование.

Новая партия из 1 134 закупаемых для учителей Татарстана ноутбуков будет с предустановленной российской операционной системой на базе открытого ПО Аstra Linux. В Минцифре республики утверждают, что это первая поставка техники на отечественном программном обеспечении в общеобразовательные учреждения. Как стало известно «Реальному времени», в ближайшем будущем на отечественный софт начнут переходить органы власти Татарстана.