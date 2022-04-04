Сегодня в Кемерове и Новокузнецке у будущих студентов проверяли знания по информатике. С выпускниками прошлых лет общалась Елизавета Матико.

«Экзамен — лишь одно из жизненных испытаний, через которое Вам придётся пройти!» — эту фразу я всё ещё помню, потому что несколько лет назад сама сдавала ЕГЭ. С неё начинается каждый инструктаж. Даже досрочного экзамена, ведь он ничем не отличается от настоящего. Правила те же.

Александр сдаёт ЕГЭ сегодня впервые в жизни. После 9 класса ушёл получать среднее профессиональное образование. Спустя время понял: хочет продолжить учиться в вузе. Цель — стать IT- специалистом. К ЕГЭ подготовился за 3 месяца, однако волнение всё равно есть.

Андрей же с процедурой сдачи экзамена уже знаком. В прошлом году стал студентом вуза, но спустя время понял, что с той специальностью на которой учится, связывать жизнь не хочет. Пришёл сдавать информатику, но с окончательным выбором сферы деятельности ещё не определился. Достаточно времени для этого будет как раз после досрочной сдачи.

Всего в Кузбассе утверждено два пункта досрочной сдачи. В Кемерове и Новокузнецке. Первый экзамен в учреждениях прошёл 23 марта. Последний, обществознание, состоится 7 апреля. 13 — резервный день. Традиционные же экзамены стартуют в конце мая. ЕГЭ и ОГЭ назначены примерно на одно время.

Автор: Елизавета Матико