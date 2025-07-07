Учитывая, что ремонт двора 16-подъездного дома, по оценкам кемеровских властей, обойдется в более чем 56 млн рублей, приняли решение провести его в два этапа.

Согласно разработанной мэрией дорожной карте, подрядчика определят посредством электронных торгов до 4 августа. А первый этап ремонта двора должны завершить до 1 октября.

«Главные контролеры для меня – люди. Поэтому прошу жителей дома контролировать сроки выполнения и сообщать мне об отклонениях», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Отметим, что конкретное содержание ремонтных работ кемеровские чиновники предварительно обсудили с местными жителями.

Фото: пресс-служба АПК