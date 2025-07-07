Гостями праздника «Иван Купала» в музее-заповеднике «Томская писаница» стали более 4 тысяч человек. Для них провели мастер-классы по плетению венков, купальские забавы, игры, конкурсы, также организовали ярмарку. Среди других развлечений – катание на лошадях, прыжки через костер и квест дополненной реальности по поиску папоротника.

В Междуреченске провели VII этнофестиваль «Легенды Томусы», который состоял из сплава на лодках и праздничного вечера на берегу. Фестиваль собрал свыше 2 тысяч человек как из Кузбасса, так и из других регионов, в том числе Новосибирской области и Москвы. Участники сплава, начавшегося в поселке Майзас и завершившегося на пляже мечта, состязались за звание лучшей этнолодки в разных номинациях.

В Ижморском округе отметили «Сабантуй». Изюминкой традиционного татарского праздника стали конные скачки. Также в программе были: презентация национальных блюд, состязания и игры, такие как бег с полными ведрами воды на коромысле, поедание калачей, разбивание глиняных горшков. По итогам борцовского турнира (стиль «куреш») самому сильному батыру вручили барана.

В Промышленновском муниципальном округе прошел фестиваль-конкурс национальных культур «Радужная карусель». Зрителей порадовали народными русскими, узбекскими, шорскими, греческими, индийскими и многими другими песнями и танцами порадовали народные песни и танцы. Волонтеры штаба «Мы организовали беспроигрышную лотерею, собранные средства направят на поддержку бойцов специальной военной операции.

Фото: пресс-служба АПК