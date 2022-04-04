Он объединил людей с ограниченными возможностями здоровья. В программе — хореографические номера и показ адаптивной одежды. Об особенном искусстве наш следующий сюжет.

Подиум и яркий свет вместо привычной позолоты и мрамора музыкального театра. В мастерстве создавать адаптивную одежду для людей с ограниченными возможностями здоровья соревновались 17 производительных компаний Кузбасса. Название «поединка» — символичное. «На крыльях».

Важная задача этого конкурса — разработать модели одежды, которые будут удобны для людей с любыми нарушениями. На суд жюри кузбасские модельеры представили одежду в семи номинациях. Одна из них — спортивная. Создатель этой экипировки с кружевом — Татьяна Лебедева. Нашей съёмочной группе рассказала: идея пришла быстро, воплотить удалось за 2 недели. Теперь такой комплект на рыбалке будет радовать идейного вдохновителя — модель Елену.

А когда на подиум вышли участники в этой номинации — в зале стало тише. Вечерние образы представила супружеская пара. Оксана и Роман занимаются бальными танцами на колясках. Их костюмы трансформируются под любой случай, а каждый элемент оснащён мягкими резинками для повышенного комфорта.

Конкурс адаптивной одежды — лишь составная часть фестиваля «МЫ», посвященного людям с инвалидностью. В выходные на сцене Музыкального театра сотни участников демонстрировали свои умения в хореографии. Вместе с людьми с ограниченными возможностями здоровья выступили и ведущие хореографические коллективы, и мастера современного танца.

География участников благотворительного фестиваля «МЫ» — богатая. Всего фестиваль объединил более 800 участников из Кузбасса, Новосибирской, Томской, Иркутской областей и Красноярского края.

Автор: Елизавета Матико