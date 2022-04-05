Члены межконфессионального совета при губернаторе на очередном заседании обсудили ситуацию на Украине. Лидеры различных религиозных организаций Кузбасса, в том числе Митрополит Кемеровский и Прокопьевский, глава Кузбасской митрополии владыка Аристарх, Епископ Объединения Церквей христиан-баптистов Андрей Бак, муфтий Духовного управления мусульман Кузбасса Тагир Бикчантаев и раввин Еврейской общины Новокузнецка Менахем Рабинович обратились к жителям региона с обращением:

«Уважаемые кузбассовцы! Мы, члены межконфессионального совета при губернаторе КуZбасса, обращаемся к жителям региона независимо от их веры, национальности, социального положения, убеждений. Религиозные лидеры, духовенство, служители церквей, мечетей, синагог не стремятся вмешиваться в политику. Но голос разума, ответственность за духовно-нравственное состояние земляков, чувство сопереживания заставляют нас высказать свое мнение о происходящем.



Считаем, что крайне важно в этой непростой ситуации всем нам независимо от национальности, вероисповедания или иных убеждений сохранять единство и солидарность, поддерживая друг друга, Президента Российской Федерации В.В. Путина и всех, кто в эти дни прилагает максимальные усилия для восстановления мира. Мы, духовные лидеры КуZбасса, говорим слова сочувствия тем, кто в эти дни испытывает огромные страдания. К сожалению, и за тысячи километров от происходящих событий многие наши соотечественники нуждаются в психологической, духовной поддержке. Представители религиозных организаций КуZбасса готовы оказать такую помощь.



Мы особенно призываем наших сограждан не поддаваться на провокации и лживые новости, которыми сейчас наполнены просторы интернета, прекратить ожесточенные баталии в социальных сетях и электронных ресурсах. Искренне надеемся, что три братских славянских народа по-прежнему будут вместе. Ведь у наших народов единые вера, духовные истоки и корни, история и культура, фундаментальные ценности и язык. Не случайно столетия назад в дни смутных событий объединитель земли Русской Сергий Радонежский завещал всем нам: «Любовью и единением спасемся». Уважаемые кузбассовцы, давайте следовать этому завету и претворять его в жизнь во имя нашего общего светлого будущего.



В связи с этим обращаемся ко всем верующим кузбассовцам независимо от конфессии с призывом объединить усилия сердец, исполненных болью от происходящего, любовью к своим ближним, и проводить еженедельно по воскресным дням Всекузбасский молебен о скорейшем восстановлении мира и излечении раны конфликта».

Участники совещания завили, что их прихожане ежедневно молятся о завершении военной операции с наименьшими потерями среди мирных жителей и военных.