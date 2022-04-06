Видеосервис по-прежнему сохраняет блокировку 36 аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей и игнорирует требования Роскомнадзора по удалению более 10 тыс. материалов откровенно экстремистского характера – об этом сообщает ТАСС. Фактически YouTube неприкрыто демонстрирует поддержку экстремистской риторики, направленной против России.

— Многие иностранные медиаплатформы, такие как ютуб, стали сегодня образчиком одностороннего, субъективного, лживого подхода к действительности. Они навсегда скомпрометировали себя в глазах своих читателей, забыв о таких понятиях, как объективность, честность и порядочность. Но мы в российских вузах будем по-прежнему учить студентов настоящей журналистике, тем более что действительность даёт нам огромную учебную базу и примеры достойного поведения журналистов. Потому что сила слова – не в громкости и спецэффектах, сила – по-прежнему в правде, – отмечает заведующий кафедрой журналистики и русской литературы XX века КемГУ Артур Чепкасов.

Масштабы антироссийской цензуры на YouTube в своём Telegram-канале прокомментировал заместитель главы комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.