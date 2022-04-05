Врачи Первой кемеровской городской детской клинической больницы собрали посылки бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Что вошло в 100 бандеролей, расскажем в сюжете.

Свое свободное время сегодня утром персонал Первой кемеровской детской больницы посвятил написанию писем, а после — сбору бандеролей, разумеется, с исключительно полезными презентами бойцам российских вооруженных сил, задействованным в спецоперации на Украине.

Всего медики Первой кемеровской детской больницы собрали 100 бандеролей, которые передали члену общественной палаты Кузбасса Игорю Кошелеву. Ветеран Афганистана знает, как важны любые весточки с Родины для бойцов на передовой.

Подарки от кемеровских медиков отвезут в Новокузнецк, откуда на Украину стартует очередной кузбасский автопоезд с помощью.

Автор: Сергей Ищенко