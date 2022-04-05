В Кемерове началась смена «Космическая программа. Выход на орбиту». За первыми шагами в большую науку наблюдала Анастасия Подоляко.

Конструирование, программирование и 3D-моделирование. Из этих этапов состоит спутникостроение. Над созданием небесного тела трудится команда из трёх человек. Обязанности распределены.

Всё проверять на несколько раз должны и ракетостроители. Запустить планируют 12 апреля. Легендарный полёт 1961 года она, конечно, не повторит. Объект будет сконструирован школьниками. По предварительным расчётам, должен подняться на 30 метров от земли. Один из «инженеров» — Александр Ковалёв — учится в 5 классе. Преподавать ему физику начнут только через 2 года. Это, кстати, самый младший участник смены.

Здесь собрались 50 участников со всех муниципалитетов. Предварительно был отбор. На смену попали школьники, которые показали углублённые знания в естественных науках. Помимо ракетостроения они анализируют спутниковые изображения в режиме реального времени и изучают данные, полученные при дистанционном зондировании Земли. В этом году открыто новое направления — «Космическая медицина».

Узнать больше о том, что находится за пределами Земли, сможет каждый. В Кузбассе пройдёт первый Международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина». Он начнётся со следующего понедельника. Продлится неделю. В школах пройдут онлайн-уроки. На прямую связь с учениками выйдут космонавты. Вся масштабная программа размещена на сайте министерства образования Кузбасса: образование42.рф.

Автор: Анастасия Подоляко