В нашу редакцию обратились байкеры. Рассказали: не могут оформить ОСАГО на своих двухколёсных коней. Страховые компании просто отказывают в оказании услуги. Проблеме этой не первый год, но в 2022 она накалилась до предела. В ситуации разбиралась Арина Мерлова.

Весна. Автомобилисты скоро начнут менять зимние шины на летние, а мотоциклисты планируют выехать на улицы города. Но не все так просто. Нет ОСАГО — нет права управления. Закон такой.

Так где оформить ОСАГО? Наша съемочная группа вместе с байкерами решилась на небольшой эксперимент. Три компании. Столько же попыток получить заветный полис. С первой — сразу промах. Не отчаиваемся, идем во вторую организацию. И… снова неудача — сайт завис. А значит, застраховать в данный момент вообще ничего нельзя.

Закономерно — в последней страховой компании результата тоже не получили. В общем — ноль из трёх.

И если для Станислава это — первый опыт, то для Юрия Левичева такая процедура знакома давно. Говорит: уже несколько лет с оформлением ОСАГО проблемы. Но удавалось обходные пути найти. В этом же году ситуация обострилась.

При этом законодательство говорит: отказать клиенту в страховании мотоцикла без веской причины компания просто не имеет права.

Как выяснилась, проблема эта актуальна не только для кузбасских байкеров. Практически по всей России наблюдается такая тенденция. Во многих случаях единственный выход — обращаться в надзорные органы.

Автор: Арина Мерлова