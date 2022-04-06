Красивое завершение сезона получилось несмотря на капризы погоды у необычных горнолыжников Кузбасса. Среди детей с особенностями развития прошли соревнования, в которых приняли участие более тридцати человек из разных городов области.

Это направление спорта и своеобразная реабилитация практикуются не один год. И постоянно растет количество участников программы. Состязания для самых подготовленных идут уже более семи лет. Как показывает опыт, это направление дает большой положительный эффект. Дети раскрепощаются, становятся более общительными и сильными. Да и родители встают на горные лыжи и помогают тренерам.

«Лыжи мечты» дали возможность почувствовать скорость и добиться первых побед многим юным кузбассовцам. Наставники групп стараются, чтобы дети не чувствовали своих недостатков, а набирались опыта и положительных эмоций. Поэтому после награждения всех участников, а они, по сути, все победители, — концерт прямо под горой.

«Лыжи мечты» соревновательный зимний сезон завершили. Но впереди лето и продолжение тренировок, радость от общения со сверстниками и часы на свежем воздухе. Что также способствует активной жизни.

Автор: Виктор Сохарев