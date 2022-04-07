Сергей Цивилёв провёл очередную встречу в ставшем традиционным формате «Открытый диалог» с предпринимателями юга Кузбасса. В рамках встречи состоялась презентация электронной торговой площадки, которая будет содержать запросы крупных предприятий на продукцию и информацию о товарах и услугах от малого и среднего бизнеса региона. По мнению губернатора, она станет отличным инструментом для поддержки бизнеса в новых экономических условиях.

«Перед нами стоит много сложных и интересных задач, которые предстоит решить. Я знаю, что все они вам по силам. Одна из приоритетных задач для нас — импортозамещение, мы будем наращивать производство необходимых товаров, чтобы не зависеть от внешних поставщиков и поддерживать своих промышленников. Мы будем ориентироваться на те экономические достижения, которых добились наши деды. Благодаря вашим усилиям и таланту мы сможем достичь достойных результатов», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Торговая площадка будет создана на базе Виртуального выставочного комплекса под рабочим названием «КуZбассТрэйд». На ней представители малого и среднего бизнеса будут размещать все свои товары, работы и услуги, в том числе и те, которые в состоянии организовать в связи с необходимостью импортозамещения. Таким образом, на одной информационной платформе будут представлены крупнейшие компании КуZбасса, представители малого и среднего бизнеса, государственные и, что немаловажно, муниципальные заказчики.

Благодаря этому крупные предприятия смогут размещать запрос на свои потребности в товарах или услугах для малого и среднего бизнеса, а представители МСП — предлагать номенклатуру продукции и легче ориентироваться в поиске свободных ниш на рынке. Кроме того, вся продукция малого и крупного бизнеса сможет участвовать в процедурах закупки для государственных и муниципальных нужд. Такая кооперация будет способствовать в том числе решению вопроса импортозамещения.

«Это ключевое решение. Важно, чтобы у кузбасских производителей была возможность оперативно реализовать свою продукцию, а потребители могли ее приобретать, экономя таким образом средства и время», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

На встрече с предпринимательским сообществом также поднимали вопросы переработки отходов, меры поддержки сельхозпроизводителей, соблюдения новых требований к оформлению наружных вывесок.