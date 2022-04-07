Губернатор Сергей Цивилёв встретился с машиностроителями Новокузнецка, производящими импортозамещающее оборудование для горных работ: шахтные монорельсовые дизель-гидравлические локомотивы, пневматические маневровые устройства, несколько типов устройств для перевозки грузов.

«У вас есть необходимый потенциал для создания продукции для важнейшей в Кузбассе угледобывающей отрасли. Нужно максимально снизить зависимость кузбасских угольщиков от зарубежных поставщиков, и вы с этой задачей можете справиться», — заявил губернатор в ходе встречи.

Во время посещения завода обсуждались вопросы разработки и производства оборудования для сохранения стабильной работы горнодобывающих компаний. Как отметили на предприятии, в текущем году есть возможность увеличить объемы производства, чтобы обеспечить потребность в Кузбассе, а в следующем году — в остальных угольных регионах России. Для этого требуется в том числе координация работы с угольными компаниями в вопросах объемов и сроков поставок оборудования для изменения производственных планов.