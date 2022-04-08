Накануне Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом правительства России, где рассказал о важности поддержки производства в стране

— Важнейший приоритет сегодня – обеспечить стабильную работу предприятий. Через новые производственные цепочки, которые не будут зависеть от того, что придумывают бывшие зарубежные партнеры. А также обеспечение компаний оборотными средствами, чтобы люди по-прежнему получали заработную плату. Для этого надо сохранить рабочие места. А значит – предприятия. И неважно – это малый, средний или крупный бизнес. Потому что удар сейчас наносится по всем, – сказал Мишустин.

Кузбасские предприятия готовы наращивать производственную деятельность в целях импортозамещения. Их предложения будет аккумулировать рабочая группа, которая создается по поручению губернатора Сергея Цивилева при штабе по обеспечению комплексного развития экономики и повышения качества жизни населения региона.

— У нас накоплен опыт, мы можем наладить производство продукции не только для Кузбасса, но и для всей страны. А стабильная работа предприятий – залог развития экономики, — подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор озвучил планы развития малого и среднего бизнеса в регионе, в том числе рассказал о задаче увеличить налоговые поступления от неугольных отраслей до 50%. Достичь такого показателя планируется с помощью увеличения количества предпринимателей в регионе. Для сохранения бизнеса разработан блок мер:

Для субъектов МСП предлагается перенести до конца 2022 года срок уплаты налога на имущество, транспорт и земельного налога за 1-й и 2-й кварталы. Этой мерой смогут воспользоваться почти 25 тысяч предпринимателей.

Предлагается отсрочка уплаты по арендной плате за землю за 2-й и 3-й квартал до конца 2022 года. Это высвободит 200 млн рублей для 1,3 тысячи предпринимателей.

Еще одна возможная мера — снижение на текущий год ставки налога по упрощенной схеме и налога на имущество в два раза при условии, что бизнес сохранит до 90% численности работников.

На 2022-2023 годы планируется ввести новые льготы по единому сельскохозяйственному налогу. В настоящее время действует пониженная ставка — 3%. С учетом новых обстоятельств предлагается в 2022 году снизить ставку до 1%.

Также на 2022 год предполагается снижение с 2 до 1% ставки по налогу на имущество организаций в отношении торгово-офисной недвижимости для МСП.

В рамках блока по развитию бизнеса предлагается предоставление на 2022 – 2027 годы инвестиционных налоговых вычетов в размере 50% по налогу на прибыль для субъектов МСП, а также инвестиционной, инновационной и производственной деятельности.

Кроме того, возможно снижение предельной ставки налога на прибыль организаций при применении инвестиционного налогового вычета с 10 до 5% для участников нацпроекта «Производительность труда» и некоторых других видов налогоплательщиков.