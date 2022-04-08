В Кузбассе с 1 января 2022 года планируется освобождение от налогообложения прибыли, полученной от предоставления прав использования продуктов интеллектуальной деятельности.

Предлагается ввести вычет до 90% по налогу на прибыль в отношении расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на 2022-2027 годы для субъектов МСП, участников нацпроекта «Производительность труда», налогоплательщиков, осуществляющие определенные виды деятельности, субъектов инвестиционной, инновационной и производственной деятельности.