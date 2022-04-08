Сергей Цивилев первым среди сибирских губернаторов ответил на вопросы жителей в прямом эфире в рамках проекта «Объясняем. РФ». За первый месяц работы платформы зафиксировано около 11 млн посещений.

Замглавы АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков отмечает, что Объясняем.рф представлен во всех популярных соцсетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники». В федеральных пабликах уже более 370 тыс. подписчиков. А чат-бот портала «Помощник Объясняем.рф» находит ответы на волнующие вопросы в Telegram и «ВКонтакте».

— Обращения помогают приоритизировать темы и дать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Существенное отличие ресурса от других в том, что наша главная цель – обстоятельно и оперативно дать ответ по волнующим людей социально-экономическим темам, – рассказывает Михаил Шумаков.

Мониторингом сообщений занимаются в ЦУРах. Первый заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин отметил, что на каждое обращение жители получают ответ в соцсетях, в основном в пабликах правительств.

Кроме того, на вопросы отвечают в прямых эфирах. В числе тех, кто их уже провёл — главы Курской, Самарской, Вологодской областей, Республики Крым, Ханты-Мансийского АО – Югры и Кузбасса.

Над оперативной верификацией ответов работают все федеральные министерства и ведомства. В топе федеральных тем лидируют вопросы соцзащиты населения, темы здравоохранения и образования. Чуть меньше интересуют жителей страны темы финансов, связи и интернета.

ЦУР Кузбасса сообщил, что в топе региона за прошлый месяц оказались «Экономика и бизнес», «Соцзащита», «Дороги», «ЖКХ», «Здравоохранение». В частности, людей интересовали вопросы доступности продовольственных товаров и лекарственного обеспечения, программы льготных ипотечных кредитов и оформление кредитных каникул.

В ближайшее время на сайте проекта «Объясняем.рф» планируется запуск раздела «Меры поддержки». Там будет описание самой меры, условия получения и инструкция, как ей воспользоваться.