Кузнецкий металлургический комбинат отпраздновал знаменательную дату: 90 лет с момента выпуска первой партии чугуна. В юбилейном мероприятии принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

«Ваши предки совершили настоящий трудовой подвиг. В годы войны КМК выполнял стратегические задачи, в рекордные сроки освоил выпуск продукции, так необходимой фронту, началось производство 70 новых марок стали. Было изготовлено 100 млн снарядов, в кузнецкую броню был одет каждый второй танк и каждый третий самолет. За комбинатом прочно закрепилось звание кузницы Великой Победы. Сегодня уже перед нами стоят серьезные вызовы, в частности, по импортозамещению. ЕВРАЗ вносит значимый вклад в развитие не только Новокузнецка, но и Кузбасса, и всей страны. Уверен, что вы достойно справитесь со всеми поставленными задачами», — заявил губернатор.