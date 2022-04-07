Сбила или всё-таки подобрала на обочине и помогла? Такой вопрос стоит на повестке теперь уже Кемеровского областного суда. В ноябре прошлого года на Притомском проспекте произошло ДТП, из-за которого всем его участникам пришлось отстаивать свою правоту в суде. Хотя изначально обе стороны не собирались заходить так далеко.

Дмитрий уже много лет участвует в масштабных городских проектах областной столицы. Работает сварщиком. 11 ноября 2021 года возвращался с работы по оживлённому объезду. Вспомнил, что ключи остались на работе. Снова пришлось пересекать проезжую часть.

По словам потерпевшего, первый ряд автомобилей, как и другая сторона движения, уступили ему дорогу. А вот в следующем ряду автомобиль Мицубиши совершил наезд.

Владелица авто сразу же предложила отвезти Дмитрия в травмпункт, куда приехала и его жена, когда узнала о произошедшем.

Сотрясение мозга, ушибы разных частей тела, повреждение связок руки. После вердикта врачей, со слов потерпевших, владелица авто предложила разойтись полюбовно и составить соглашение с компенсацией с её стороны материальных затрат и денежных потерь на период больничного.

Однако, на следующий день дозвониться не удалось. После того, как Дмитрий вышел с больничного, начались суды. Во время процесса владелица авто заявила — в ДТП не участвовала и наезда не совершала. Она увидела, как потерпевший упал, остановилась и предложила довезти до травмпункта.

Суд первой инстанции вынес решение в пользу потерпевшего. С другой стороны подана апелляция. От комментариев владелица авто и её адвокат отказались. Тем временем у Дмитрия начались проблемы со здоровьем, которые он связывает с произошедшей аварией, так что речи о мирном урегулировании конфликта уже нет.

Автор: Кристина Орехова