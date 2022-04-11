Напомним, инцидент произошел в Кемерове 14 января 2020 года. В тот день девушка решила расстаться с молодым человеком и приехала на квартиру за вещами, но покинуть помещение не смогла.

В 3 часа ночи соседи услышали крики. Вызвали полицию, которая, согласно материалам дела, прибыла на место происшествия спустя почти 2 часа. К этому времени соседи самостоятельно вскрыли дверь квартиры, где и было обнаружено тело молодой девушки. По версии следствия 56 телесных повреждений в течении 3,5 часов нанёс Вячеслав Канюс.

Родным Веры Пехтелевой удалось добиться ужесточения статьи с дополнением «с особой жестокостью», а значит и изоляции его от общества на больший срок. Помимо этого, переквалифицирована статья сотрудникам полиции, которые в этот день находились на смене в Ленинском РОВД г. Кемерово.

Дело о халатности представителей правоохранительных органов рассматривается в Заводском районном суде.

Автор: Кристина Орехова