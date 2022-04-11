11 апреля по всему Кузбассу прошли памятные мероприятия, посвящённые 77-летию Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей.

«В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны вы пережили жестокие истязания голодом, холодом и непосильным трудом в нечеловеческих условиях, выдержали зверские пытки фашистских концлагерей. Ваша судьба — это достойный пример стойкости, терпения и высочайшего мужества на все времена. Те, кто был в концлагерях, помнят, что именно русские солдаты освободили их в те годы. К сожалению, сейчас фашизм снова проявляется, однако, как и много лет назад, российские войска сражаются с ним, и мы верим в их победу», — заявил губернатор Сергей Цивилев.