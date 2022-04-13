Поучаствовать в 11-й ежегодной премии «Сделано в России» может каждый.

Особенностью премии в этом году является изменение формата. В 2022-м «Сделано в России» — не только премия, но и масштабный редакционный проект. На протяжении 8-ми месяцев журнал «Сноб» будет знакомить аудиторию с российскими проектами, бизнесменами, культурными и общественными деятелями, которые находят в новых условиях возможность для развития.

«На сайте журнала «Сноб» выйдут десятки репортажей, обзоров и других материалов», — отмечает издатель медиапроекта «Сноб» Марина Геворкян.

Премия «Сделано в России» пройдёт в три этапа: формирование лонг-листа (с 7 апреля до 10–20 июня), отбор номинантов для шорт-листа (до 20–30 сентября) и голосование на сайте проекта «Сноб». Точная дата проведения церемонии пока не уточняется.

Чтобы стать номинантом или заявить участника, нужно заполнить форму на сайте (Snob.ru) или разместить пост в соцсетях с хештегом #ЯНОМИНИРУЮ.