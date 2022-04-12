Сегодня Сергей Цивилев провел пресс-конференцию. Обсудили подготовку к международному фестивалю «Ночь Юрия Гагарина». Также состоялась презентация инженерной модели спутника «КуZбасс 300». Его запустят уже в этом году. Подробности у Арины Мерловой.

Не только угольный регион. Кузбасс — родина Алексея Леонова и Бориса Волынова. Сегодня в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина успешно работает уроженец города Мыски Александр Гребёнкин. За пределами земной атмосферы мечтает и семиклассница Ярослава Хлыстун.

В скором времени Ярославу ждет еще одна поездка. На этот раз — на Байконур, на запуск космического спутника.

Наноспутник весом чуть менее четырех килограммов отправится в невесомость уже девятого августа на транспортном корабле «Союз». Над его разработкой трудились студенты технического вуза и школьники из центра «УникУм». Летательный аппарат с околоземной орбиты будет транслировать голосовые сообщения. В том числе и рекламу. Первую уже записали.

Контролировать экологическую обстановку и лесные пожары. Около 20 раз в день спутник «Кузбасс-300» будет делать фотографии и передавать их в Центр управления полётами. Сегодня прошло его торжественное открытие.

Первый в регионе. Центр будет заниматься мониторингом, а также приемом телеметрии и результатов научных экспериментов с борта сверхмалых космических аппаратов.

Обсудили сегодня и подготовку к международному фестивалю «Ночь Юрия Гагарина». Он пройдет уже в эту пятницу, в кемеровском ледовом дворце «Кузбасс».

В программе примут участие Владимир Машков, хор Турецкого, актер фильма «Гагарин. Первый в космосе» Ярослав Жалнин. Всего — около тысячи артистов. Наш телеканал организует прямую трансляцию масштабного события. 15 апреля. Начало — в 20 часов. Не пропустите.

Автор: Арина Мерлова