На них ученики как начального звена, так и старшего вспоминают историю Дня космонавтики, биографию Юрия Гагарина и основные события из покорения Вселенной. Слово Михаилу Захарову.

В кемеровской школе №97 сегодня за партами библиотеки — третьеклассники. Их урок, конечно, посвящён звёздам, летательным аппаратам и Вселенной. Изучают биографию Юрия Гагарина, вспоминают кузбасских космонавтов. А после пойдут на уроки русского языка и математики решать необычные космические задачи и писать диктант.

Необычный классный час сегодня в гимназии №41. Проводит его глава региона. Сергей Цивилев рассказал школьникам о роли выдающихся космонавтов — выходцев из Кемеровской области — Алексея Леонова и Бориса Волынова.

Не только в Кемерове состоялась встреча с представителями власти. Беловскую школу №30 посетил мэр города Алексей Курносов. Он провёл открытый урок.

А это уже Анжеро-Судженск. В гимназии №11 мэр города Александр Рыбалко стал участником классного часа.

Гагаринские открытые уроки «Космос — это мы» прошли сегодня в каждой территории области. Нужно помнить своих героев. Сегодня об этом напомнили во всех школах Кузбасса.

Автор: Елизавета Матико