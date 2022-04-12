Не только теорией, но и практикой отметили День космонавтики Кузбасские школьники. На одном из кемеровских стадионов участники специализированной программы регионального центра «Сириус» запускали собственноручно сконструированные ракеты. Старты прошли успешно. С возвращением возникли небольшие проблемы.

Что получится, если правильно совместить пластиковые бутылки, программирование и робототехнику? Участники программы «Выход на орбиту» регионального Центра по работе с одаренными детьми выясняли это последние 8 дней.

Пока Алина, проживающая в селе Терентьевское, дает интервью, на пусковой площадке ведут последние приготовления.

13-летняя жительница Прокопьевского района как в воду глядела. Из 7 запусков, водный движитель выводил ракеты на высоту в несколько десятков метров, система приземления успешно сработала в 3.

Программа «Выход на орбиту» проходит уже в третий раз и к стандартным направлениям спутнико- и ракетостроение, дистанционное зондирование земли организаторы, Центр «Сириус. Кузбасс», добавил два новых трека: космическая медицина и наземные станции.

Алина Якимченко мечтает стать юристом, Дмитрий Владимиров — увлекается рисованием. Свою жизнь связывать с полетами не планируют, как и многие из 34 школьников, приехавших в Кемерово со всего региона. Да и цели у программы «Выход на орбиту» такой нет. Главное — привить юным кузбассовцам тягу к познанию неизвестного, которого в достатке не только в космосе.

Автор: Сергей Ищенко