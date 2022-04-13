В России значительно повысился спрос на отечественную промышленную продукцию. Чтобы связать бизнес и поставщиков, Минпромторг России совместно с партнёрами запустил онлайн-сервис «Биржа импортозамещения». Платформа помогает оперативно связать заказчиков и поставщиков. С помощью сервиса российские производители смогут быстрее освоить ниши санкционной продукции или использовать в своей работе необходимые аналоги отечественной продукции.

По мнению уполномоченной по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елены Латышенко, онлайн-сервис «Биржа импортозамещения» является необходимым инструментом для предпринимателей. Для них крайне важно оперативно заместить выпавшие звенья из логистических цепочек. Платформа даёт возможность реализовать потенциал импортозамещения и для малого бизнеса.

«Биржа импортозамещения» публикует запросы на приобретение промышленной продукции, запчастей и комплектующих, а поставщики направляют свои коммерческие предложения исключая затраты на посредников. Таким образом, заказчики получают быстрый поиск отечественных аналогов зарубежной продукции, сокращая временные издержки за счёт упрощённой процедуры проведения сделок. Поставщики смогут найти новых заказчиков, тем самым сформировав новый канал сбыта, нарастив объёмы продаж.

Сейчас на платформе работают уже 4 тысячи новых поставщиков, сформировано 80 тысяч ценовых запросов, а сумма сделок — почти 2,5 млрд рублей.