Классные руководители из кузбасских школ, а также кураторы из местных средних специальных организаций могут пройти отбор на II Всероссийский форум классных руководителей.
ФКР планируется провести в октябре 2022 года в Москве. Участников ждут насыщенные образовательные, дискуссионные и культурные программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.
Отбор будет состоять из трёх этапов: онлайн-тестирование по основам педагогики, онлайн-решение задач по тематике классного руководства и предоставление видеовизитки с указанием мотивации своего участия в форуме. Специально для этого организаторы разработали мини-приложение ВКонтакте.
Желающих принять участие приглашают заполнить анкету http://(vk.com/app8088836) и зарегистрироваться как участник.
I Всероссийский форум классных руководителей состоялся 9–10 октября 2021 года в Москве. Кузбасс представляли 13 педагогов.
«Я благодарна форуму за то, что у меня появилась возможность стать частичкой педагогического сообщества ярких, креативных и интересных классных руководителей, что я познакомилась с коллегами, заряжающими на профессиональный рост. И, конечно, авторитет в детском коллективе вырос тоже. Видя лица детей, испытывающих гордость за то, что их классный руководитель побывал в Москве, присоединившись к полку «самых классных», я понимаю, что на верном жизненном пути», — рассказала учитель русского языка и литературы школы № 56 из г. Кемерово Эльвира Новикова.