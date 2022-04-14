Классные руководители из кузбасских школ, а также кураторы из местных средних специальных организаций могут пройти отбор на II Всероссийский форум классных руководителей.

ФКР планируется провести в октябре 2022 года в Москве. Участников ждут насыщенные образовательные, дискуссионные и культурные программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

Отбор будет состоять из трёх этапов: онлайн-тестирование по основам педагогики, онлайн-решение задач по тематике классного руководства и предоставление видеовизитки с указанием мотивации своего участия в форуме. Специально для этого организаторы разработали мини-приложение ВКонтакте.

Желающих принять участие приглашают заполнить анкету http://(vk.com/app8088836) и зарегистрироваться как участник.

I Всероссийский форум классных руководителей состоялся 9–10 октября 2021 года в Москве. Кузбасс представляли 13 педагогов.