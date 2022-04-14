Жители Кемерова, Прокопьевска и Новокузнецка смогут посетить бесплатные концерты популярных рок-исполнителей, а в финале присоединиться к эстафете «Свет наших сердец», символизирующей уверенность в будущем для каждого жителя страны. Кроме того, желающие смогут расширить кругозор на лекциях экспертов Российского общества «Знание».

В Новокузнецке концерт пройдёт 23 апреля на площади около ТЦ «Планета» в 17:00. Для жителей города выступят Сергей Бобунец (лидер гр. «Смысловые Галлюцинации») и рок-группа «7Б».

В Прокопьевске 28 апреля на площади у спорткомплекса «Снежинка» также в 17:00 запланировано выступление рок-группы «Серьга» и «ПилОт».

В Кемерове концерт состоится 30 апреля на площади Советов в 18:00. Для кемеровчан будут выступать рок-группы «Серьга» и «ПилОт».

В эти даты также пройдут лекции экспертов Российского общества «Знание». 23 апреля в СибГИУ, 28 апреля в филиале КузГТУ в Прокопьевске, 30 апреля в КузГТУ.

Лекторская программа объединит три трека. Первый – «Новые горизонты» — продемонстрирует возможности и перспективы, которые открываются для россиян в новых реалиях. Второй — «Роль России в мире», в рамках которого запланированы выступления профессионалов из разных областей гуманитарных знаний, здесь речь пойдёт о процессе становления государства, его суверенности и стратегических интересах в разные периоды времени. Третий — «Мы вместе» — станет обсуждением традиций разных народов и выдающихся достижений россиян в спорте, культуре и других сферах. Также в фокусе внимания будут благотворительность и взаимопомощь, способы борьбы со стрессом и развитие критического мышления.