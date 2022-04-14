15 апреля состоится гала-концерт международного фестиваля «Ночь Юрия Гагарина», который завершит «космическую неделю» в Кузбассе. Концерт пройдёт в ледовом дворце «Кузбасс», организаторы ожидают более 6000 зрителей. На сцене ледового дворца выступят легендарные «Земляне», хор Турецкого а также творческие коллективы из Кузбасса. В числе гостей — актёры Владимир Машков и Ярослав Жалнин (сполнитель роли Юрия Гагарина в фильме «Гагарин. Первый в космосе»).

Телеканалы «Кузбасс 1» и «Десятка» (Новокузнецк) покажут гала-концерт в прямом эфире. Кроме того, трансляцию покажут на городских уличных экранах Кемерове (пр. Советский, б-р Строителей), Новокузнецке (ул. Кирова, 100, пр. Ермакова, 30а, ул. Кирова, 75), Осинниках (ул. Победы, 24а), Полысаеве (сквер Молодоженов, ул. Космонавтов, 88).

Просмотр также будет доступен в официальных аккаунтах администрации правительства КуZбасса, профильных министерств и ведомств, телеканалов. Трансляции будут проходить и в учреждениях культуры и образования всех муниципалитетов региона. С полным списком площадок можно ознакомиться на сайте министерства культуры КуZбасса по ссылке.